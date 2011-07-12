Наступний раунд переговорів про ЗВТ між Україною та ЄС відбудеться 19-23 вересня

Брюссель. Наступний раунд переговорів про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та ЄС відбудеться 19-23 вересня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні українським журналістам заступник міністра з питань економічного розвитку та торгівлі Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ по завершенню консультацій в рамках переговорів щодо створення зони вільної торгівлі.

“Буде раунд переговорів з 19 вересня. Ну, я не кажу, що він буде абсолютно остаточним, але я думаю, що він буде дуже серйозним етапом для підбиття підсумків”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС ведуть переговори про нову угоду про асоціацію з 2007 року, а про створення зони вільної торгівлі в рамках угоди про асоціацію - з 2008 року. Сторони планують завершити переговори до кінця цього року.