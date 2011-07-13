Мінфін розмістив ОВДП на 285 млн. грн.

Міністерство фінансів України у вівторок, 12 липня, розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 285 млн. грн..

Про це УНІАН повідомили в прес-службі інвестиційної компанії Dragon Capital.

Усього з чотирьох серій облігацій був розміщений один випуск трирічних паперів з дохідністю 10,1%

За словами фахівця відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергія ФУРСИ, "цей рівень цілком не відповідає ринковому і, найімовірніше, став результатом телефонної розмови банків і уряду".

"Результат аукціону показав, що статус-кво на ринку зберігся. Мінфін не здається, відкладаючи вирішення проблеми на майбутнє", - зазначив С.ФУРСА. За його словами, залучений обсяг недостатній для рефінансування випусків ОВДП, що погашаються цього тижня, і уряд використовуватиме власні засоби. "Основна мета для Мінфіну — показати непорушність стратегії щодо зниження дохідності державних облігацій. Наскільки ця демонстрація була переконлива — питання відкрите", - сказав С.ФУРСА.