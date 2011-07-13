Міжбанк: торги без змін - 7,9860/7,9905 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися без змін – 7,9860/7,9905 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2830/34, котирування щодо євро-гривні піднялися – 11,2195/11,2275. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар опустилися– 1,3993/95 (вівторок — 1,3926/28).

У вівторок НБУ на ринок не виходив.