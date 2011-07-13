Клюєв: плата за адмінпослуги "знаходиться поза зоною держбюджету"

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив керівникам центральних органів виконавчої влади забезпечити відкриття окремих рахунків у системі Держказначейства для перерахування плати за надання адміністративних послуг, які надають підприємства, підлеглі міністерствам і відомствам, а також зажадав від членів уряду забезпечити надходження в казначейство коштів від надання таких послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

Він зазначив, що за перше півріччя в казначейство надійшло лише 2,5 млн. грн. від надання адміністративних послуг.

«Це означає, що колосальний фінансовий ресурс знаходиться поза зоною Держбюджету України», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він зазначив, що жоден регіон, окрім Києва, і жоден центральний орган виконавчої влади не перераховує кошти, отримані від надання адмінпослуг, у казначейство.

«Жоден регіон, окрім Києва, і жоден центральний орган виконавчої влади – жодне міністерство – ніхто, лише Київ перераховує всі кошти від адміністративних послуг на казначейські рахунки», - сказав А.КЛЮЄВ.

«Будь ласка, в цьому питанні прошу навести порядок», - сказав А.КЛЮЄВ.