Економіка України потребує планування - експерт

У проекті Програми уряду на 2012 рік чітко відбитий намір Кабміну ввести елементи планування економіки, і цей намір укладається в загальні закономірності розвитку економіки.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив президент Центру антикризових досліджень, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав ЖАЛІЛО.

«У тій ситуації, яку ми маємо на сьогодні в економіці України, мають бути внесені планові принципи, процеси, пов`язані з програмуванням і плануванням економіки», - вважає експерт.

У першу чергу, це стосується діяльності державного сектора економіки, бюджетних інвестицій тощо. «Вони однозначно повинні бути відновлені», - заявив Я.Жаліло.

Експерт підкреслив, що економіка має стати адекватною тим викликам, які кидає період посткризи: новий чинник конкурентоспроможності, нові виклики з боку міжнародних фінансових потоків, світової конкуренції.

Зробити українську економіку відповідною вимогам часу — це і є завдання модернізації, курс на яку озвучений у публічних заявах керівництва Кабміну, в посланні Президента Верховній Раді, відзначає експерт. «По-перше, є на увазі технологічна модернізація: інвестиційно-інноваційна політика, спрямована на забезпечення технічної конкурентоспроможності українських компаній, українських продуктів. По-друге, це організаційна модернізація, підвищення ефективності організації ведення бізнесу: десь це можливість укрупнення, десь, навпаки, розвиток малого і середнього бізнесу. По-третє, це модернізація регуляторних механізмів. Йдеться про модернізацію бюджетної політики, тобто про підвищення ефективності збору податків і ефективності розподілу бюджетних ресурсів, пенсійної політики (що вже відбулася), гуманітарної політики, де потрібно переходити від примітивного обмеження основних параметрів інфляції — до дієздатності гуманітарної політики, тобто її здатності забезпечувати інвестиційні процеси, кредитування, внутрішній попит тощо», - говорить Я.Жаліло.

Як повідомляв УНІАН, у липні уряд планував затвердити Програму соціально-економічного розвитку країни на 2012 рік. Крім цього уряд почав готувати Державну програму соціально-економічного розвитку України на 2013-2015 роки. Коментуючи роботу уряду з розробки Програм розвитку країни, перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ відзначив, що «уперше за роки незалежності ми змогли реально перейти від ручного управління країною до нормального середньострокового і довгострокового планування».

Він також відзначив визначальну роль держави в довгостроковому стратегічному плануванні у всіх країнах, що досягли значних результатів в своєму розвитку за порівняно невеликі проміжки часу. «Світова економічна криза в черговий раз ясно показала, що бізнес - прекрасний тактик, але поганий стратег. Ринок не може планувати розвиток країни... ччас державі узяли на себе роль антикризових менеджерів".

Кажучи про проект Програми соціально-економічного розвитку країни на 2012 рік, перший віце-прем`єр відзначив: «Цей документ передусім визначає цілі й завдання влади наступного року. Він також містить конкретні показники, з яких суспільство зможе оцінити якість її роботи у тій або іншій сфері. І лише на основі чіткого розуміння цілей і завдань формуватиметься державний бюджет. Відтепер схема повинна бути лише такою: цілі - завдання - механізми - очікувані результати - ресурси (фінансування)».