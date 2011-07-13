Підготовлено критерії, що визначають позитивну історію платника ПДВ

Державна податкова служба України (ДПСУ) розробила проект урядової постанови, згідно з якою пропонується затвердити критерії, що визначають історію платника податку на додану вартість (ПДВ) як позитивну.

Текст проекту постанови розміщений на офіційному сайті ДПСУ.

Згідно з критеріями, історія платників ПДВ вважається позитивною, якщо впродовж попередніх 36 послідовних місяців такі платники відповідали одночасно вказаним критеріям: проти них не приймалися рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ; податкова звітність подавалася у встановлений законом термін; не встановлено взаємозв`язків з контрагентами - суб`єктами господарювання, діяльність яких має ознаки фіктивності; сума податкового кредиту, сформованого контрагентами, місцезнаходження яких не встановлене, становить менше 10% усього податкового кредиту; донараховані суми податків і зборів і суми ПДВ, заявлені до бюджетного відшкодування, не знаходилися в адміністративному або судовому оскарженні.

Передбачається, що такі критерії діятимуть з 1 січня 2014 року. «Починаючи з 1 січня 2014 року, камеральная перевірка податкової звітності платників податку, які мають позитивну податкову історію, проводиться органами державної податкової служби впродовж 5 календарних днів з дня представлення податкової декларації з ПДВ», - наголошується в проекті постанови.