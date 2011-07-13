Кабмін встановив норми оплати відповідей на запити в рамках доступу до публічної інформації

Кабінет міністрів України встановив граничні норми оплати витрат органів влади на друк чи копіювання відповідей на запити в рамках дії закону про доступ до публічної інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив голова Державного комітету телебачення і радіомовлення Олександр КУРДІНОВИЧ.

За його словами, відповідну постанову було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

«Якщо відповідь на запит на інформацію передбачає копіювання або друк документів в обсязі більше 10 сторінок, то буде встановлена плата за це», - сказав О.КУРДІНОВИЧ.

За його словами, якщо відповідь на запит перевищуватиме 10 сторінок тексту, надрукованих на аркушах паперу формату А-4, то плата становитиме 0,1% від мінімальної заробітної плати, якщо відповідь на запит міститиметься на 10 сторінках, надрукованих на аркушах А-3 і більших форматів, то плата становитиме 0,2% від мінімальної заробітної плати. О.КУРДІНОВИЧ наголосив, що плата становитиме відповідно 1 та 2 грн.

При цьому він зазначив, що розмір фактичних витрат на відповіді на запити на інформацію встановлюватимуть органи державної влади, які надають відповіді, але в межах, передбачених постановою уряду.

Київ. 13 липня. УНІАН. Кабінет міністрів України встановив граничні норми оплати витрат органів влади на друк чи копіювання відповідей на запити в рамках дії закону про доступ до публічної інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив голова Державного комітету телебачення і радіомовлення Олександр КУРДІНОВИЧ.

За його словами, відповідну постанову було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

«Якщо відповідь на запит на інформацію передбачає копіювання або друк документів в обсязі більше 10 сторінок, то буде встановлена плата за це», - сказав О.КУРДІНОВИЧ.

За його словами, якщо відповідь на запит перевищуватиме 10 сторінок тексту, надрукованих на аркушах паперу формату А-4, то плата становитиме 0,1% від мінімальної заробітної плати, якщо відповідь на запит міститиметься на 10 сторінках, надрукованих на аркушах А-3 і більших форматів, то плата становитиме 0,2% від мінімальної заробітної плати. О.КУРДІНОВИЧ наголосив, що плата становитиме відповідно 1 та 2 грн.

При цьому він зазначив, що розмір фактичних витрат на відповіді на запити на інформацію встановлюватимуть органи державної влади, які надають відповіді, але в межах, передбачених постановою уряду.