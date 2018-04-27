Економічний "прогрес" влади - між Казахстаном та Гондурасом

Незважаючи на всі запевнення влади, що економіка України зростає, зовнішні позики сплачуються, зарплати зростатимуть, а борги по зарплатах скоротяться, соцгарантії забезпечать, рейтинги західних впливових інститутів говорять про інше. Та й сам Президент днями висловив співчуття українцям з приводу негараздів, які вони відчувають на собі внаслідок проведення реформ. Причому, за словами Віктора Януковича, ситуація, що склалася тепер в країні, ще рік тому була спрогнозована, а все, що відбувалося і відбувається, - скоординовані дії керівництва країни і бажання суспільства змінити ситуацію на краще. Тобто, все що маємо, власне, справа рук самих українців. «Фундамент розвитку сильної держави, фундамент поліпшення життя людей ми почали будувати торік», - сказав гарант Конституції. На жаль, щастя від вдалого завершення будівництва нам доведеться відчути не скоро, оскільки на даний момент світла в кінці тунелю не видно.

А поки що ми маємо:

У держбюджеті на п.р. передбачено рівень інфляції у 8,9% ВВП. З початку року він склав 5,9%. Та коли порівнювати з торішнім показником – майже 9%. Нацбанк оцінює інфляцію до кінця року в межах 11%. Всесвітній банк погіршив свій прогноз до 11,4%.

Ще Держстат звітує про зростання ВВП - 5,3%. Але це, на жаль, обумовлено штучним заниженням показника тієї самої інфляції, який не порівнюється з торішнім, натомість паралель проводиться місяць до місяця. З урахуванням реального підвищення цін, а цей процес в Україні прискорюється, то ВВП скоріш падає, ніж підіймається вгору. Як, втім, і виробництво. При цьому негативне сальдо зовнішньої торгівлі досягло 4,6 млрд дол., збільшившись у червні в 2,3 рази.

Номінальна заробітна плата в Україні теж офіційно зростає. Насправді після девальвації гривні з 4,8 до 8 грн./долл. обсяг грошової маси істотно збільшився, а національна валюта знецінилася. Тож номінальна зарплата хоч би ще трохи зросла.

Згідно з офіційними даними, в Україні рівень зареєстрованого безробіття оцюнюється у 2%. А за повідомленням Міжнародної організації праці (МОП) - близько 8%. Український ринок праці далекий від досконалості. Так, частина заробітної плати виплачується в «конвертах», немає і ефективної системи допомоги безробітним. Мабудь тому близько 3 млн. співвітчизників працюють за кордоном, до того, як правило, нелегально. «Експорт рук» - один з головних сегментів зовнішньої торгівлі України.

Економічні пориви «в мінусі»

З усього перерахованого видно - критичні показники у міжнародних рейтингах. Так, Україна посіла четверте місце, пропустивши вперед Мадагаскар, Вірменію і Гвінею, в рейтингу "Forbes" 10 гірших економік світу. Видання називає Україну країною з "перспективним фермерством і значними запасами мінеральних ресурсів" і повідомляє, що вона здатна стати провідною європейською економікою. Проте за показниками ВВП на душу населення Україна поступається "навіть таким країнам, як Сербія і Болгарія". Державний департамент США пояснює це складною системою регулювання, слабким управлінням, невиконанням рішень суду і корупцією.

Про незадовільну економічну ситуацію в країні говорять й інші міжнародні організації. Так, за підрахунками ООН, за межею бідності тепер живуть четверо з п`яти українців. При цьому за минулий рік українці збідніли на 10%. Наша країна обіймає 83-е місце у рейтингу ООН щодо розвитку суспільства, втративши сім позицій лише за рік.

У рейтингу економічної свободи, який складає Всесвітній банк, Україна посіла 163-ю позицію - між Казахстаном і Гондурасом. Cередня зарплата в країні становить від 2 до 2,5 тисяч гривень, а наші мільярдери дедалі частіше фігурують у світових рейтингах багачів.

І ще один показник: Україна на передостанньому – 100-му – місці у «Рейтингу прогресу» аудиторсько-консалтингової компанії ФБК.

Він був складений на основі результатів найвідоміших світових рейтингів, присвячених тим або іншим аспектам розвитку країн. Наш індекс прогресу - «мінус» 123. На останньому місці Болівія – «мінус» 135. Як наголошується у доповіді ФБК, Україна опустилася у всіх рейтингах, окрім рейтингу по Індексу конкурентоспроможності. Найбільша втрата для нас спостерігається по Індексу економічної свободи – з 112 на 164 місце, а також по Індексу сприйняття корупції – з 99 на 134 місце. Індекс економічної свободи в Україні – найнижчий в Європі.

Йдемо не туди...

Що ж насправді відбувається? «Рульові» відверто брешуть про свої економічні перемоги «над відстійною спадщиною оранжевої команди»?

Завідувач відділом Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України Сергій Кульпінській вважає, що рейтинги всього лише підтвердили, що як і у попереднього, так і у нинішнього уряду відсутні будь-які нові ідеї регулювання економікою, стимулювання інвестицій, підвищення продуктивності, а присутнє всього лише сліпе копіювання далеко не завжди вдалого світового досвіду - покупка Національним банком цінних паперів уряду, запозичення грошей на соцвиплати, приватизація, ухвалення Податкового кодексу, пенсійна реформа. При нинішній державній політиці Україна і наступного року залишиться в рейтингу країн з якнайгіршою економікою.

«Необхідні кардинальні заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату, регулювання банківського сектора, зокрема, сфери кредитування, ізолювання економіки від зовнішніх джерел фінансування, в т.ч. Міжнародного валютного фонду, мобілізація внутрішніх джерел, які дешевші і не висувають обтяжуючих умов», - відзначив експерт.

Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні, вважає, що з висновками «Рейтингу прогресу» можна не погодитися. По-перше, останнім часом в Україні має місце політична стабільність. По-друге, фінансова система країни розвивається достатньо динамічно, що відбивається в стійкій роботи банківського сектора, стабільному курсі гривні, розвитку нових біржових продуктів тощо. Також тепер мають місце перетворення в трудовому законодавстві. Тобто, висновки таких досліджень необ`єктивні і однобокі.

«Cлід також визнати, що більшість рейтингів свідчать, що в Україні слабко борються з корупцією, а приватна власність не до кінця захищена. На це варто звернути увагу при проведенні політики підвищення рівня інвестиційної привабливості країни», - відзначив експерт.

Що стосується журналу «Forbes», то, як сказав експерт, «він дещо викривив економічну ситуацію в різних країнах світу. З ВВП на душу населення, згідно даних за 2010 рік, Україна посіла 40 місце серед 227 країн. Щодо рівня безробіття - 98-е місце серед 200 країн (8,4%). За розміром державного боргу - 78-е місце серед 132 країн (38,6% ВВП). Стає незрозумілим, по яких критеріях журнал «Forbes» ухвалював таке рішення?»

«У країні прийнята пенсійна реформа і закон про ринок землі, що дає можливість відновити співпрацю з МВФ, активізувати бізнес-процеси у сільському господарстві, скоротити в перспективі дефіцит Пенсійного фонду і держбюджету. Можливо, «Forbes» виходив з втрачених можливостей української економіки, непростої ситуації з корупцією та інфляцією в країні. Та попри все говорити, що Україна еа четвертому місці серед 10 найгірших економік світу, необ`єктивно. Можна назвати величезну кількість економік Латинської Америки, Африки, країн Азії, де становище набагато гірше», - підкреслює М.Івченко.

Мар`ян Заблоцький, аналітик АТ «Ерсте Банк», відзначає, що «таких рейтингів існує досить багато, і фокусуються вони переважно на механізмі ведення бізнесу. Ці рейтинги в основному негативно оцінюють Україну через бюрократичні процедури у цій сфері. Наприклад, Всесвітній банк помістив Україну на 181-е місце з 183 країн за механізмом оподаткування, 179-е місце - щодо легкості отримання дозволів на будівництво».

За словами експерта, «щодо економіки і того, наскільки якісне життя людей, то кращим індикатором є індекс людського розвитку ООН, згідно із яким Україна посідає 71-е місце у світі. Якщо брати до уваги лише фінансову частину питання, наприклад, ВВП, то Україна знаходитиметься приблизно на 100-му місці по рівню доходів населення».

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру, відзначає, що «рейтинги завжди викликають багато суперечок і дискусій. Будь-яка методика їх складання викликає критику. Та в цілому оцінки "Forbes" і ФБК є об`єктивними, хоч і не враховують eсіх деталей нашої економіки».

На його думку, головна проблема України – відсутність середнього класу. «До кризи він намагався «стати на ноги». Але з девальвацією і знеціненням внесків, зростанням безробіття різко знизився реальний добробут населення. А запровадження Податкового кодексу, що по суті можна назвати посиленням фіскального тиску, призвело до того, що середній клас фактично перетворився на клас бідняків. Як наслідок, в Україні є невелика група дуже багатих людей, які, згідно із рейтингом "Forbes", входять у «світовий клуб мільярдерів». Більшість країн Латинської Америки, фактично всі країни Африки і окремі держави Азії (до цього списку входять Росія, Білорусь і Казахстан) мають аналогічну модель розвитку. І такий принцип є причиною того, що економіку України вважають неефективною і малопривабливою», - підкреслює О.Охріменко.

До того ж, за його словами, модель «дуже багаті і дуже бідні» створює передумови розвитку тіньової економіки. Її частку оцінюють від 40 до 60% ВВП. У цілому Україна розвивається ривками, стрибками. Тому, мають рацію ті рейтинги, які вважають Україну «неблагополучною» у плані інвестування».

Певна річ, хто ж вкладатиме кошти в країну, яка так і не змогла за 20 років визначитися, за яким принципом розвиватися – європейським (згідно із територіальною приналежності), або азіатським - з урахуванням «дружніх» відносин.

Тим часом, окрім рейтингів існують й інші показники. Наприклад, опити. Як з`ясував Центр Разумкова, понад 60% українців вважають, що події в країні розвиваються у неправильному напрямку. А це про багато що говорить.

Нана Чорна (УНІАН)