Сумлінним підприємствам нададуть митні привілеї

Державна митна служба України має намір спростити митні процедури для добросовісних підприємств в рамках «режиму сприяння».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва, відповідний проект урядової ухвали був розроблений Держмитслужбою і узгоджений комітетом.

Даним документом визначені привілеї, якими додатково зможуть користуватися підприємства - резиденти «режиму сприяння». Для відповідних суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, пропонується: зняти заборону на ввезення і переміщення на території України підакцизних товарів без зміни транспортного засобу; надати можливість здійснювати митне оформлення товарів без представлення декларації митної вартості; для товарів, які ввозяться по попередній митній декларації, не застосовувати міри по забезпеченню доставки товарів в митниці призначення, зокрема, у вигляді грошових застав, фінансових гарантій тощо.

Нагадаємо, що «режим сприяння» передбачає спрощений порядок застосування процедур митного контролю і митного оформлення для підприємств, які відповідають встановленим Держмитслужбою критеріям.