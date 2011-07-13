Створення агентства по рефінансуванню іпотеки до серпня можливе – експерт

Створення агентства по рефінансуванню іпотечних кредитів до серпня т.г. цілком можливо.

Таку думку висловила агентству УНІАН партнер, глава практики з питань банківського і фінансового права в Україні київського офісу міжнародної юридичної фірми SALANS Наталія СЕЛЯКОВА.

«Якихось законодавчих обмежень відносно створення такого агентства я не бачу», - сказала вона.

При цьому Н.Селякова відзначила, що навіть якщо для реалізації такого проекту і буде необхідне ухвалення якихось нових норм в правовому полі, то, як показує практика, якщо є політична воля, ці процеси сьогодні проходять без уповільнення.

Що стосується самого випуску іпотечних облігацій агентством, то нормативна база по їх реєстрації і зверненню вже створена. Експерт вважає, що, можливо, вона недостатньо ефективна, але недавно в закон про іпотечні облігації були внесені поправки, які поліпшили деякі положення.

«На ринку вже є практика по обслуговуванню цих облігацій», - сказала Н.Селякова.

Щодо заяв ініціаторів створення агентства про наміри здійснити перший транш випуску іпотечних облігацій вже в серпні 2011 року експерт відзначила, що «для ефективної імплементації до серпня залишилося дуже мало часу».

Попит на такого роду борговий інструмент на ринку залежатиме в першу чергу від запропонованих умов випуску.

«Сказати, що це якийсь дуже цікавий інструмент, знаючи його юридичну природу і залучені юридичні ризики, мені здається – не дуже. Це ще питання, наскільки за інших рівних умов вони можуть бути цікавіше за прості облігації, випущені банком», - підсумувала Н.Селякова.

Як повідомляв УНІАН, «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк» і банк «Київ» заявили про намір створити агентство по рефінансуванню іпотечних кредитів. Планується, що створювана структура випускатиме іпотечні облігації, в забезпечення яких прийматимуться зобов`язання по вже виданих іпотечних кредитах комерційних банків. Засоби, привернуті від розміщення облігацій, прямуватимуть в комерційні банки для видачі інших іпотечних кредитів. Було заявлено, що перший транш випуску агентством іпотечних облігацій може бути на рівні 1 млрд. грн. Термін звернення паперів 3-5 років.