На ремонт резиденцій та вертолітних майданчиків для Януковича витратять 150 млн. грн. - ЗМІ

На ремонт резиденцій та вертолітних майданчиків для Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у Форосі та Массандрі витратять 150 млн. грн.

Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Зокрема, реконструкція будівель державних резиденцій та будівництво двох гелікоптерних майданчиків в Криму коштуватиме Державному управлінню справами 152,30 млн. грн.

Міністерство економічного розвитку 6 липня погодило Головному управлінню санаторно-курортних закладів в АР Крим Держуправління справами відповідну закупівлю будівельних послуг в одній з установ Міністерства оборони.

На реконструкцію будівель державної резиденції №3 та будівництво гелікоптерного майданчика в смт Массандра виділено 41,20 млн. грн.

Реконструкція і капітальний ремонт будівель, споруд та інженерних мереж державних дач № 9, 10 та будівництво гелікоптерного майданчика в смт Форос коштуватиме 64,50 млн. грн.

Також в смт Форос буде проведено реконструкцію будівель державних резиденцій № 6 і 8, вартістю робіт становитиме 46,60 млн. грн.

Всі роботи мають бути виконані з червня по грудень 2011 року.

В обґрунтуванні закупівель, проведених за неконкурентною процедурою «в одного учасника», вибір кримського підприємства Міноборони для виконання робіт пояснюється його територіальною близькістю до об’єктів будівництва і їх «режимністю». Необхідність виконання цих робіт не пояснюється жодним чином.

Видання нагадує, що зараз триває будівництво гелікоптерних майданчиків поряд з Верховною Радою в Києві та поряд з музеєм Тараса Шевченка під Каневом.

Раніше Держуправління справами для польотів В.ЯНУКОВИЧА за 7,50 млн. грн. на рік орендувало гелікоптер Augusta 139.