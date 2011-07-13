МВФ закликав Італію до "рішучих дій" по скороченню витрат

Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликав владу Італії до "рішучих дій" по втіленню в життя плану зі скорочення бюджетних витрат для того, щоб знизити суму державного боргу, повідомляє BBC.

У заяві МВФ говориться, що Рим надто оптимістично ставиться до перспектив економічного зростання. "Керівництво МВФ підкреслює, що затвердження пакета зі скорочення бюджетних витрат стане ключовим чинником, - говориться в заяві фонду. - Деякі керівники МВФ вважають, що жорсткі заходи економії в Італії дадуть позитивний ефект на фондові ринки".

Міжнародний валютний фонд також звертає увагу на те, що в планах Італії з проведення податкової реформи відсутні необхідні деталі.

Побоювання з приводу фінансового стану Італії відбилися на міланській біржі, яка у вівторок закрилася падінням на 4%, після чого індекс FTSE MIB все-таки піднявся на 1,2%.

Міністр фінансів Італії Джуліо Тремонті запропонує в найближчі три роки урізати бюджет на 48 млрд. євро (67 млрд. доларів). До 2014 р., за його планом, дефіцит бюджету має бути зведений до нуля. В даний час бюджетний дефіцит Італії становить 3,9% від ВВП країни.