ДПСУ попереджає: шахраї під виглядом податківців вимагають гроші у підприємців

Державна податкова служба України (ДПСУ) попереджає про телефонні шантажі підприємців з боку шахраїв, що називаються податківцями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, щоб не стати жертвою шахраїв податківці закликають громадян, підприємців у разі отримання інформації про телефонні шахрайські дії негайно повідомляти на багатоканальний номер телефону ДПСУ 0-800-501-007 або в регіональний підрозділ управління внутрішньої безпеки в області.

Як повідомили в ДПСУ, нещодавно власнику кафе в Хмельницькій області зателефонував невідомий і, представляючись керівником Шепетівської обласної державної податкової інспекції, вимагав організувати банкет для комісії з Києва, або надати фінансову допомогу на суму 2 тис. грн.

Власник закладу одразу повідомив про дзвінок у Державну податкову службу. Під час проведення перевірок співробітниками відділу внутрішньої безпеки при ДПС в області Шепетівського РВ УМВС України були встановлені інші дзвінки з того ж номера телефону підприємцям з вимогами організувати банкет, надати фінансову допомогу або поповнити мобільний рахунок. При цьому, з одного приватного підприємця зловмисник вимагав 150 тис. грн.

Нагадаємо, що податківці неодноразово інформували про шахраїв, які, представляючись керівниками органів податкової служби, вимагали від підприємців Вінницької, Полтавської, Сумської областей організовувати банкети, а також перерахувати кошти на поповнення рахунків мобільного зв'язку.

Там також зазначили, що згідно антикорупційного законодавства подібні дії «псевдо-податківців», караються обмеженням волі до 4 років або позбавленням волі строком до 3 років.