Євросоюз виділить Україні 30 млн. євро на проведення реформ

Брюссель. Європейський Союз виділить Україні 30 млн. євро на проведення інституційних реформ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене сьогодні Єврокомісією в рамках національного індикативного плану для України на 2011-2013 роки.

Передбачається, що виділені кошти будуть витрачені на проведення інституційних реформ в таких областях як підготовка до створення зони вільної торгівлі, санітарія та міграція.

«Сьогоднішнім рішенням ми підтримуємо зусилля українського уряду, спрямовані на прогрес у ключових реформах, зокрема, в адміністративній реформі», - заявив комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ.