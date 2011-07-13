Торги та міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9930-7,9950 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9860 / 7,9905, до 12:00 трохи звузився спред - 7,9920 / 7,9955. До закриття торгів цінові рівні звузили спред - 7,9930 / 7,9950 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2830 / 0,2834, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2831 / 0,2835. До закриття торгів ціни зафіксувалися на рівні 0,2834 / 0,2837.

У Росії курс долар-рубль знизився на ТОМі, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 28,2299 (-0,0901).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3993 / 1,3995, змінюючись в достатньо широкому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,2195 / 11,2275, до 12:00 ціни підвищилися до 11,2379 / 11,2469. До закриття торгів цінові показники по EUR / UAH знизилися до 11,2362 / 11,2430.