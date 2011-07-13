Захарченко запевнив Світовий банк, що ДПСУ модернізується успішно

Голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Віталій ЗАХАРЧЕНКО запевнив Світовий банк, що українська ДПСУ модернізується успішно.

Як повідомила УНІАН прес-служба ДПСУ, під час зустрічі з представниками Світового банку Мартіном РАЙЗЕРОМ та Вільямом ДОРОТІНСЬКИМ він зазначив, що перший етап проекту модернізації Державної податкової служби близький до завершення.

За словами керівника відомства, на сьогодні головним завданням українських податківців є оновлення технічної та програмної бази служби задля повноцінного запровадження комп’ютерного адміністрування податків та електронного документообігу.

«Ми ставимо перед собою мету перетворити податкову на високоефективний орган державної влади, який здатний стимулювати як розвиток економіки, так і наповнення бюджету для виконання державою своїх соціальних зобов’язань перед громадянами», - сказав В. ЗАХАРЧЕНКО.

Другий етап програми модернізації податкової служби розпочнеться наступного року. Голова ДПСУ впевнений, що ця робота буде успішною.

«Для того, щоб вивести українську економіку у число найрозвиненіших, треба створити податкове відомство відповідного рівня – за кращими світовими стандартами. Саме над цим ми зараз працюємо. Нам доводиться наздоганяти величезне відставання від найкращих зразків податкової системи, але я вірю, що ми впораємося», - підкреслив він.

Міжнародні експерти, у свою чергу, зацікавилися системою автоматичного відшкодування ПДВ та новими методами дистанційного моніторингу податкової дисципліни платників.