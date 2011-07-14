ФРС США готова продовжувати пом'якшення монетарної політики - ризики дефляції підвищуються
09:41, 14 липня 2011Фінанси
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Глава Федеральної резервної системи (ФРС) США Бен Бернанке заявив, що центробанк готовий і надалі продовжувати пом'якшення монетарної політики, якщо економіка країни буде продовжувати слабшати, а інфляція - знижуватися, повідомляє Reuters.
«Залишається можливість того, що послаблення економіки може виявитися більш сильним, ніж очікувалося, і ризики дефляції можуть підвищитися, маючи на увазі необхідність додаткової підтримки», - сказав Б. Бернанке.
Деякі чиновники вважають, що ФРС повинна бути готова надати підтримку економіці, інші висловилися проти, посилаючись на інфляційні ризики.
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