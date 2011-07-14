ФРС США готова продовжувати пом'якшення монетарної політики - ризики дефляції підвищуються

Глава Федеральної резервної системи (ФРС) США Бен Бернанке заявив, що центробанк готовий і надалі продовжувати пом'якшення монетарної політики, якщо економіка країни буде продовжувати слабшати, а інфляція - знижуватися, повідомляє Reuters.

«Залишається можливість того, що послаблення економіки може виявитися більш сильним, ніж очікувалося, і ризики дефляції можуть підвищитися, маючи на увазі необхідність додаткової підтримки», - сказав Б. Бернанке.

Деякі чиновники вважають, що ФРС повинна бути готова надати підтримку економіці, інші висловилися проти, посилаючись на інфляційні ризики.