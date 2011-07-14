Єврокомісія надасть Грузії допомогу в 50 млн. євро

Єврокомісія надасть Грузії допомогу в 50,73 млн. євро протягом 2011 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено 13 липня.

Допомогу планується використовувати на реалізацію затвердженого сьогодні Єврокомісією щорічного Плану дій для Грузії.

Гроші, зокрема, планується витратити на підтримку кримінальної судової системи, вирішення конфліктів і внутрішніх переміщених осіб у Грузії (на сьогоднішній день кількість внутрішніх переміщених осіб у країні становить близько 250 тис. осіб).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 липня, Єврокомісія затвердила низку щорічних Планів дій для країн – східних сусідів ЄС і ухвалила рішення про виділення коштів на їх реалізацію. Так, Україна отримала 30 млн. євро на інституційні реформи, Молдова – 78,6 млн. євро на реформи в енергетиці й судову реформу.