Проект Держпрограмина-2012: зростання ВВП - 6,5%, промпродукції - 8,3%, інфляція – 7,9%

Уряд України розраховує, що у 2012 році зростання ВВП в країні становитиме 6,5%, зростання виробництва промислової продукції - 8,3%, а інфляція буде в межах 7,9%.

Про це йдеться у проекті Державної програми соціального і економічного розвитку України на 2012 рік, презентованої сьогодні урядом.

Як передає кореспондент УНІАН, перша презентація проекту Держпрограми відбулася сьогодні на засіданні Колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Окрім цього, у 2012 році уряд очікує на підвищення прожиткового мінімуму не менш ніж на 23%, збільшення реальної зарплати на 9%, мінімальної пенсії - не менше, як на 16,2%.

За галузями промисловості, згідно з проектом Держпрограми, зростання виробництва у видобувній промисловості очікується на рівні 4,6%, в енергетичному комплексі – 4,1%, у сільському господарстві – 5,8%, будівництві – 7%, переробній промисловості – 9,4%, у торгівлі – 9,8% у сфері транспорту і зв`язку – 7,5%, за іншими видах економічної діяльності – 5%.