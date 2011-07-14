Держпрограма-2012: зростання ВВП - 6,5%, промпродукції - 8,3%, інфляція - 7,9%

Уряд України розраховує, що у 2012 році зростання ВВП в країні складе 6,5%, зростання виробництва промислової продукції - 8,3%, а інфляція буде в межах 7,9%.

Про це йдеться в проекті Державної програми соціального і економічного розвитку України на 2012 рік, презентованій сьогодні урядом.

Як передає кореспондент УНІАН, перша презентація проекту Держпрограми відбулася сьогодні на засіданні Колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Крім того, у 2012 році уряд очікує підвищення прожиткового мінімуму не менше ніж на 23%, збільшення реальної зарплати на 9%, мінімальної пенсії - не менше ніж на 16,2%.

По галузях промисловості, згідно з проектом Держпрограми, зростання виробництва у видобувній промисловості очікується на рівні 4,6%, в енергетичному комплексі - 4,1%, в сільському господарстві - 5,8%, будівництві - 7%, переробній промисловості - 9,4 %, у торгівлі - 9,8% у сфері транспорту та зв'язку - 7,5%, за іншими видами економічної діяльності - 5%.