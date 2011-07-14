Київрада підтримала підвищення зарплат бюджетникам

Депутати Київради сьогодні на пленарному засіданні підтримали рішення про внесення змін до рішення Київради «Про бюджет м. Києва на 2011 рік».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, внесення змін передбачає підвищення рівня заробітної плати працівникам бюджетної сфери за рахунок додаткової дотації з державного бюджету. Збільшуються кошти на поліпшення умов оплати праці медпрацівникам, які надають допомогу хворим заразною та активною формами туберкульозу.

«Питання підвищення зарплати працівникам бюджетної сфери, лікарям, вчителям є вкрай нагальним і актуальним. Це ті люди, які відповідають за наше життя, за наших дітей, тому як ніхто інший мають право на гідну оплату праці. Зокрема, з 1 вересня 2011 року встановлюються 20-відсоткові надбавки до посадового окладу педагогічним працівникам. Думаю, це буде хорошим подарунком нашим вчителям до початку навчального року», - зазначила заступник київського міського голови - секретар Київради Галина ГЕРЕГА.