Кабмін доповнив перелік доходів, з яких сплачуються аліменти

Кабінет міністрів України розширив перелік доходів, з яких сплачуються аліменти, додавши в нього державну соціальну допомогу, яку отримує інвалід з дитинства.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики на офіційному сайті.

Кабмін прийняв відповідну постанову, якою вносяться зміни до переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб.

Даний перелік був затверджений урядовою постановою від 26 лютого 1993 року № 146. Згідно з документом, було передбачено, що інвалід з дитинства платить аліменти з одержуваної пенсії. Це відповідало чинному законодавству. Аліменти з державної допомоги не сплачувались.

Змінами до Закону "Про виконавче провадження" передбачено, що інвалід з дитинства платить аліменти також з державної соцдопомоги без урахування суми на догляд за інвалідом.

Таким чином Кабмін, погодив норми законодавства з діючим переліком доходів, з яких сплачуються аліменти.