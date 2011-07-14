Міжбанк: торги по долару - 7,9810 / 7,9945 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9810 / 7,9945 грн./дол., Ціни на російську валюту підвищилися - 0,2843 / 0,2847 грн./рубль, котирування по євро-гривні піднялися - 11,3415 / 11,3490 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися - 1,4210 / 1,4212 дол./євро (середа, 13 липня, - 1,3993 / 1,3995 дол./євро).

У середу, 13 липня, Національний банк України на ринок не виходив.