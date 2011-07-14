Приїзд туристів на Євро-2012 забезпечить зростання реального ВВП на 0,8% - проект Держпрограми

Приїзд туристів під час проведення фінальної частини Чемпіонату світу з футболу Євро-2012 забезпечить зростання реального ВВП України на 0,8%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Вадим КОПИЛОВ, представляючи проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік на засіданні колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Завдяки туристам, які відвідають нашу країну під час проведення чемпіонату, буде забезпечене зростання реального ВВП на 0,8%», - сказав В. КОПИЛОВ.

Він зазначив, що це складе 12% від загального зростання реального ВВП України у 2012 році.

Крім того, реалізація програми дозволить забезпечити функціонування стадіонів, збудованих та реконструйованих до Євро-2012, загальною місткістю 192 тис. 439 місць.

Також будуть реконструйовані 5 міжнародний аеропортів із пропускною здатністю 147 тис. 700 пасажирів на день в піковий період проведення чемпіонату.

Крім того, програмою передбачається облаштування 21 пункту пропуску через державний кордон та введення в експлуатацію 367 об'єктів з розміщення туристів.