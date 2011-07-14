Мінсоцполітики оприлюднило список підприємств - найбільших боржників по зарплаті

Міністерство соціальної політики України оприлюднило перелік підприємств, що мають найбільшу заборгованість по заробітним платам перед своїми працівниками.

Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Серед підприємств державної та комунальної форм власності, що мають найбільшу заборгованість по зарплатам на 1 липня 2011 року, зазначені наступні: завод ім. Малишева, Суднобудівний завод імені 61 комунара, Харківський державний приладобудівний завод ім. Шевченко, завод «Генератор», Київський держзавод «Буревісник», Запорізьке держпідприємство «Радіоприлад», Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут, Запорізьке держпідприємство «Кремнійполімер», Науково-дослідний інститут аеропружних систем, Горлівський хімічний завод, Лисичанський завод гумових технічних виробів, ВАТ «ХК «Краян», Миколаївський ремонтно-механічний завод, Харківський електромеханічний завод, Харківський завод електроапаратури, Київське держпідприємство «Ізумруд», Житомирське державне комунальне трамвайно-тролейбусне управління, ХКП «Міськелектротранс» та КП «Надра Кіровоградщини».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики, сума заборгованості по зарплатам на даних підприємствах не вказується у зв'язку з тим, що ця інформація є комерційною таємницею.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики, в Україні заборгованість з виплати заробітної плати в травні 2011 року порівняно з квітнем скоротилася на 1% і на 1 червня ц.р. склала 1,263 млрд. грн. З початку року заборгованість зросла на 3,7%.