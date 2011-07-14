Податківці за півроку перерахували до загального фонду держбюджету 90 млрд. грн.

13:41, 14 липня 2011
Фінанси
0

Державна податкова служба України (ДПСУ) у січні-червні 2011 року перерахувала до загального фонду держбюджету 90 млрд. грн., що на 40 млрд. грн. більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. План Міністерства фінансів перевиконано на 2,4%, до бюджету додатково надійшло 2 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, такі дані озвучив голова служби Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час засідання колегії ДПСУ.

«Ми спостерігаємо позитивну динаміку виконання планових показників, досягнута стабільність у надходженні податків. Завдяки динамічним напрацюванням  в загальний фонд держбюджету зібрано 90,5 млрд. грн. Це на 40 млрд. грн. перевищує збір минулого року», - зазначив він.

За словами В. ЗАХАРЧЕНКА, в січні-червні 2011 року до зведеного бюджету податківці перерахували 128,183 млрд. грн., у тому числі до держбюджету - 93,723 млрд. грн., до місцевих бюджетів - 34,46 млрд. грн.

У повному обсязі використаний бюджетний ресурс на відшкодування податку на додану вартість (ПДВ). Зокрема, на рахунки платникам податків відшкодовано 21 млрд. грн. ПДВ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter