Податківці за півроку перерахували до загального фонду держбюджету 90 млрд. грн.

Державна податкова служба України (ДПСУ) у січні-червні 2011 року перерахувала до загального фонду держбюджету 90 млрд. грн., що на 40 млрд. грн. більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. План Міністерства фінансів перевиконано на 2,4%, до бюджету додатково надійшло 2 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, такі дані озвучив голова служби Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час засідання колегії ДПСУ.

«Ми спостерігаємо позитивну динаміку виконання планових показників, досягнута стабільність у надходженні податків. Завдяки динамічним напрацюванням в загальний фонд держбюджету зібрано 90,5 млрд. грн. Це на 40 млрд. грн. перевищує збір минулого року», - зазначив він.

За словами В. ЗАХАРЧЕНКА, в січні-червні 2011 року до зведеного бюджету податківці перерахували 128,183 млрд. грн., у тому числі до держбюджету - 93,723 млрд. грн., до місцевих бюджетів - 34,46 млрд. грн.

У повному обсязі використаний бюджетний ресурс на відшкодування податку на додану вартість (ПДВ). Зокрема, на рахунки платникам податків відшкодовано 21 млрд. грн. ПДВ.