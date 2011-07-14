На сьогоднішніх торгах можливий новий етап ослаблення долара - експерт

На торгах у четвер, 14 липня, можливий новий етап ослаблення американської валюти проти основних конкурентів. Швидше за все, по відношенню до долара сильно зміцняться швейцарський франк та ієна. За USD / CHF підтримкою буде рівень 0.8000, по USD / JPY - 78.00. Пара EUR / USD, ймовірно, буде торгуватися в діапазоні 1.4100-1.4250, GBP / USD спробує пробитися вище позначки 1.6150, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, у четвер ринок очікує велику кількість важливих економічних новин. Так, основну увагу варто звернути на релізи американських даних: цифри щодо інфляції виробників і число первинних заявок на одержання допомоги по безробіттю. Крім того, на сьогодні заплановано виступ глави ФРС США в Сенаті з піврічною доповіддю.