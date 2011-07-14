Депутат пропонує при НБУ створити підрозділ із захисту прав споживачів фінпослуг

Народний депутат України Юрій ПОЛУНЄЄВ пропонує створити при Національному банку України підрозділ з питань захисту прав споживачів фінансових послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в ході презентації «Фінансові послуги і захист прав споживачів в Україні».

«Ідея - створити цю інспекцію як окремий автономний підрозділ Національного банку України» - сказав Ю.ПОЛУНЄЄВ.

Водночас, голова правління «Райффайзен Банк Аваль» Володимир ЛАВРЕНЧУК вважає, що робота такої інституції в даному форматі не буде ефективною.

«Я не думаю, що буде ефективною пропозиція надати Нацбанку функцію захищати права споживачів. Думаю, що преса, суспільство і активна критика тих, хто пропонує неякісний продукт, - для банків найуразливіше місце. Тому я вважаю, що це найкращий метод нагляду за банками (за якістю послуг, що надаються ними)», - сказав В.ЛАВРЕНЧУК.

У Нацбанку підтримують ідею створення такої структури, при цьому більше схиляються до того, що така структура повинна бути автономною, або ж працювати при Державній інспекції України з питань захисту прав споживачів, яка сьогодні дещо «відсторонилася» від питання захисту інтересів споживачів фінпослуг.

«Ми розглядаємо питання щодо того, щоб не створювати окремі підрозділи в кожному регуляторі, і . потрібно розглядати можливість створення окремого органу із захисту прав споживачів фінансових послуг, самостійну державну інституцію. Але це поки що дискусія, - сказав директор юридичного департаменту НБУ Віктор НОВИКОВ. - Напевно дійсно необхідно, щоб це була окрема державна інспекція або працювала безпосередньо у складі Держспоживінспекції».