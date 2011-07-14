Торги доларом на міжбанку закрилися котируваннями 7,9930/7,9970 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9910/7,9945, на 12:00 трохи звузився спред - 7.9920/7.9940. На час закриття торгів цінові рівні розширили спред 7,9930/ 7,9970 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2843/47, на 12:00 ціни підвищилися - 0.2848/51. У Росії курс долар-рубль знизився і на 12:00 встановився на рівні 28.0425 (-0.1825).

На час закриття торгів ціни зафіксували на рівні 0,2849/52.

У Росії курс долар-рубль підвищився на ТОМ’і, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 28,0890.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4198/99, змінюючись у досить широкому коридорі. Ринок євро-гривна відкрився такими індикативними котируваннями - 11,3415/11,3490, на 12:00 ціни підвищилися 11,3690/11,3759.

На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH знизилися: 11,3369/ 11,3465.