Уряд планує, що в 2012 році доходи Зведеного бюджету збільшаться до 434,9 млрд. грн.

Уряд планує, що в 2012 році доходи Зведеного бюджету збільшаться на 15,2% - до 434,9 млрд. грн.

Про це йдеться в проекті Державної програми соціального і економічного розвитку України на 2012 рік, презентованому сьогодні на засіданні колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Завдяки економічному зростанню, доходи зведеного бюджету України збільшаться на 15,2% - до 434,9 млрд. грн. …», - зазначається у документі.

Як повідомляв УНІАН, у проекті урядової програми також прогнозується, що в 2012 році зростання ВВП в країні становитиме 6,5%, зростання виробництва промислової продукції - 8,3%, а інфляція буде в межах 7,9%.