Позитивний фінрезультат підприємств України склав 34,05 млрд. грн.

Позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування у січні-травні 2011 року становило 34 млрд. 047,4 млн. грн. проти 20 млрд. 165,5 млн. грн. за січень-травень 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-травні 2011 року прибуток одержали 56,8% підприємств країни – вони завершили січень-травень поточного року з фінансовим результатом 76 млрд. 553,1 млн. грн.

Зі збитком січень-травень завершили 43,2% підприємств України, їх фінрезультат становив 42 млрд. 505,7 млн. грн.

За даними Держкомстату, звітний період завершили зі збитком 45,9% промислових підприємств України, їх фінрезультат становив 18 млрд. 247,1 млн. грн. Прибуток одержали 54,1% промислових підприємств – вони завершили період з фінрезультатом 41 млрд. 490,2 млн. грн. Позитивний фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень-травень 2011 року становив 23 млрд. 243,1 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування у 2010 році становив 63 млрд. 266,4 млн. грн. проти «мінус» 31,6 млрд. грн. за аналогічний період 2009 року.

У січні-грудні 2010 року прибуток одержали 63,2% підприємств країни – вони завершили 2010 рік з фінансовим результатом 154 млрд. 150,1 млн. грн.

Зі збитком січень-грудень 2010 року завершили 36,8% підприємств України, їх фінрезультат становив 90 млрд. 883,7 млн. грн.