Київрада відмовилась продавати пакет акцій банку «Хрещатик», що належить територіальній громаді.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалене у ході розгляду питання щодо внесення змін до програми приватизації комунального майна територіальної громади Києва на 2011-2012 роки.

Проект рішення також передбачав продаж 30% акцій, що належать територіальній громаді, ЗАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (вулиця Миру, 17), а також пакет «25% плюс 1 акція» ПАТ «Київспецтранс» (Проспект Правди, 85).

Щодо банку «Хрещатик», то був передбачений продаж 24,525% акцій підприємства.

Також проект змін до програми приватизації комунального майна передбачав приватизацію приміщення на вулиці Межигірській, 2-А.

За підготовлений КМДА проект рішення на сесії Київради проголосували лише 58 із 97 зареєстрованих у залі депутатів. При тому, що для затвердження рішення необхідний 61 голос.

Таким чином, усі згадані об’єкти не були внесені до програми приватизації комунального майна столиці на 2011-2012 роки.

Як повідомляв УНІАН, раніше лідер партії «УДАР», голова фракції свого імені у Київраді Віталій КЛИЧКО заявляв, що столична влада збирається віддати у приватні руки дитячий музичний театр по вул. Межигірській на Подолі.

За його словами, у проекті рішення щодо внесення змін до Програми приватизації комунального майна на 2010-2012 роки, який винесений на розгляд сесії міської ради столиці 14 липня, КМДА, зокрема, пропонує включити до переліку об’єктів приватизації приміщення Київського муніципального академічного театру опери й балету для дітей і юнацтва, що по вул. Межигірській, 2 загальною площею 753 кв. м.

В.КЛИЧКО зауважив, що будівля театру визнана пам’яткою архітектури і занесена до державного реєстру, тобто приватизувати її неможливо за законом, оскільки сьогодні діє мораторій на відчуження об’єктів культури і мораторій на приватизацію об’єктів культурної спадщини. Більше того, приватизація цієї будівлі заборонена Законом України «Про перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації», наголосив лідер партії «УДАР».

Також учора, коментуючи рішення виставити на продаж пакету «25%+1» акцій банку «Хрещатик», заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО заявив: «Утримання банку «Хрещатик» за кошти киян вважаю недоцільним, адже він не виконує жодної соціальної функції».

Він зазначив, що нині номінальна вартість пакета акцій банку, яким володіє місто, – 196 млн. грн.

На його думку, комерційний банк - профільний актив для міста, а утримувати муніципальний банк є сенс лише у тому випадку, коли 100% його акцій належить місту.

За словами Р.КРАМАРЕНКА, якби банк був повністю муніципальним, він би міг виконувати соціальні функції для городян, сьогодні ж це – комерційна установа, основною метою якого є отримання прибутку. Викупати ж його зараз з дебіторською заборгованістю не рентабельно.

«Від продажу муніципального пакета акцій ми зможемо залучити до бюджету міста близько 300 млн. грн. і спрямувати їх на більш нагальні потреби, як от будівництво дитячих садочків чи капітальний ремонт лікарень», - заявив Р.КРАМАРЕНКО.

Довідка УНІАН. Банк «Хрещатик» зареєстрований у травні 1993 року.

Станом на 1 липня 2006 року 51,16% акцій банку «Хрещатик» контролювало Головне фінансове управління міської державної адміністрації, 34,22% - закрите акціонерне товариство "Укрфінком".

В результаті додаткових емісій акцій банку «Хрещатик», проведених з кінця 2006 р., та невикупу Київської міськдержадміністрацією частини емісійних акцій банку пропорційно до своєї частки в статуті, станом на 2010 р. частка міста зменшується з 51% акцій до 23,7%. Таким чином, КДМА втратила контроль над банком.

28 жовтня 2010 р. прес-служба банку повідомила, що на зборах акціонерів 27 жовтня було затверджено результати закритої додаткової емісії акцій на 111,1 млн. грн. (номінал однієї акції - 1144 гривні), в результаті чого КМДА спільно з комунальними підприємствами збільшила свою частку в капіталі банку «Хрещатик» із 23,7037% до 25%+1 акція.

Також на цих зборах 27 жовтня було переобрано на наступний термін склад наглядової ради (НР) і новим членом обрано, зокрема, представника Головного фінансового управління КМДА Р.КРАМАРЕНКА.