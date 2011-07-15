У Росії різко зростуть ціни на всі товари через падіння долара і євро - Улюкаєв

Ціни на всі товари в Росії різко зростуть, оскільки і долар, і євро впали практично одночасно, один за одним. Про це заявив в інтерв'ю телеканалу Russia Today перший заступник голови Банку Росії Олексій Улюкаєв, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За його словами, ЦБ РФ проводить політику інфляційного таргетування і плаваючого курсу рубля. "Можливо, це не повністю плаваючий курс, але ми дуже близькі до цього, - зазначив Улюкаєв. - Інакше кажучи, ми не утримуємо курс рубля штучно на тому чи іншому рівні - ні з точки зору номіналу, ні з точки зору реальної цінності". "Іншими словами, у нас немає можливості девальвувати чи ревальвувати рубль, - заявив перший заступник голови ЦБ РФ. - Все залежить від ситуації на ринку та співвідношення попиту і пропозиції. Ми покладаємося на ринок і проводимо політику гнучкого курсу".