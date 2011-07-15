Обама зажадав від конгресу вирішити питання верхньої межі держборгу за найближчі 36 годин

Президент США Барак Обама зажадав від лідерів конгресу прийти до згоди з питання про підняття верхньої межі держборгу за найближчі 36 годин, повідомила у четвер газета Washington Post.

Від рішення з цього питання залежить, чи оголосять США дефолт по своїм борговим зобов'язанням 2 серпня, чи ні.

За словами Обами, демократи і республіканці повинні знайти компроміс до ранку суботи. Інакше, - наводить його слова газета, - їм доведеться працювати в Білому домі всі вихідні.

Раніше міністр фінансів США Тім Гайтнер заявив, що вже 2 серпня США оголосять дефолт через те, що республіканці не хочуть збільшувати верхню межу держборгу. В результаті ситуація, яка виникла в економіці, може призвести до повторення депресії 1930-х років і найбільшої кризи в масштабах усього світу.

За словами Гайтнера, у конгресу залишилися лічені дні, щоб підняти верхню межу держборгу, до настання незворотних наслідків в економіці США. Переговори між Обамою і республіканцями, які контролюють палату представників конгресу США, на даний момент ні до чого не привели.

Республіканці наполягають, що підвищувати верхню межу держборгу було б безвідповідальним з урахуванням того, що Білий дім не хоче скорочувати держпрограми, виділення коштів на які збільшує дефіцит бюджету.

На початку тижня Обама заявив, що якщо на початку серпня США оголосять дефолт, він не може гарантувати виплату пенсій, пише «Газета.Ru».