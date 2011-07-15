На сьогоднішніх торгах євро утримуватиметься в діапазоні 1.41-1.43 - експерт

На торгах у п'ятницю, 15 липня, євро буде торгуватися в діапазоні 1.41-1.43, фунт - в рамках 1.6050-1.6250, долар / франк не вийде за межі 0.8100-0.8200, а долар / ієна - 78.50-79.50, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, в п'ятницю найбільший інтерес будуть викликати публікації економічних даних по США: цифри щодо інфляції споживчих цін, виробничому сектору та індикатору споживчої впевненості від університету Мічигану. Навряд чи ринок очікують новинні сюрпризи і різкі рухи в останній торговий день тижня.