Залишок коштів на коррахунках банків скоротився до 18,114 млрд. грн.

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України 14 липня 2011 скоротився на 6% і на початок дня 15 червня склав 18,114 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком місяця обсяг коштів на коррахунках збільшився на 18%, або на 2,820 млрд. грн.