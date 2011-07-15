Банк "Надра" оприлюднив дані щодо зміни структури своїх акціонерів
Банк "Надра" (Київ) на сайті розкриття інформації ДКЦПФР оприлюднив дані щодо зміни структури своїх акціонерів.
За даними банку, після додемісії акцій на 3,5 млрд. грн. 89,9659% в статутному капіталі володіє Centragas Holding AG (Відень, Австрія) (за даними ЗМІ компанію контролює український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ - УНІАН).
Пакети акцій, що належать кіпрським компаніям, скоротилися: Novartik Trading Limited - з 60,9967% до 6,1205%, Manmade Enterprises Limited - з 30,7406% до 3,0845%.
Як повідомлялося, тимчасовий адміністратор банку «Надра» 28 березня 2011 року прийняв рішення про проведення додаткової емісії акцій, у результаті якої статутний капітал банку збільшиться з 390,36 млн. грн. - до 3 млрд. 890,36 млн. грн. Розміщення 350 млн. простих іменних акцій у бездокументарній формі номінальною вартістю 10 грн. було закритим.
Антимонопольний комітет України дозволив компанії Centragas Holding придбати понад 50% у капіталі проблемного банку «Надра».
Банк «Надра» 29 квітня 2011 повідомив про завершення розміщення акцій додаткової емісії на суму 3,5 млрд. грн. Компанія Centragas Holding AG і "Надра Банк" підписали договір купівлі-продажу акцій, згідно з яким всі 100% акцій додаткової емісії набуває компанія Centragas Holding AG.
З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» працює тимчасова адміністрація Національного банку України.
За оцінками аудиторів, станом на 1 жовтня 2010 року для відновлення нормальної роботи банку необхідно було близько 8,8 млрд. грн.
Довідка УНІАН. Банк «Надра» розпочав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.
У 2010 році банк «Надра» отримав прибуток у розмірі 4,74 млн. грн. проти збитку 1,36 млрд. грн. в 2009 році.