Міжбанк: котирування трохи виросли - 7,9970 / 7.9995 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися такими котируваннями 7,993 / 7,9950, до 12:00 спред ненабагато розширився 7.9970 / 7.9995 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2841 / 45, до 12:00 ціни повернулися до 0,2841 / 45. У Росії курс долар-рубль підвищився і до 12:00 встановився на рівні 28.1324 (0.0424).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4139 / 41, змінюючись у досить широкому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,3060 / 11,3105, до 12:00 ціни зафіксувалися 11.3058 / 11.3133.