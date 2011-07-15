Норму закону про подання декларацій держслужбовцями буде погоджено до кінця року - ДПСУ

Законодавча норма, яка регламентує місце надання державними службовцями декларацій про отримані доходи, буде врегульована до кінця року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в п'ятницю, 15 липня, під час брифінгу повідомив директор департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби України (ДПСУ) Степан ДУСЯК.

За його словами, у старому податковому законодавстві була закладена норма, згідно з якою держслужбовці надавали декларації про доходи за місцем своєї роботи. Дані декларації зберігаються у відділах кадрів. У новому Податковому кодексі є норма, якою передбачається, що всі декларації подаються до органів ДПСУ, там їх обробляють і можуть видавати копії, або відповідні довідки для подання в держустановах.

«Ця норма (в новому Податковому кодексі - УНІАН) пройшла. У законі про протидію та запобігання корупції виписана інша норма: до створення спеціального органу ці декларації будуть надаватися за місцем роботи», - зазначив С. ДУСЯК.

За його словами, до кінця року дані норми повинні бути узгоджені.