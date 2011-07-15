Кількість "спрощенців" за рік скоротилася на 127 тис. - до 1 млн.

На 1 липня 2011 року в Україні було зареєстровано близько 1 млн. підприємців-«спрощенців», що на 127 тис. менше порівняно з минулим роком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби України (ДПСУ) Степан ДУСЯК.

«Ми не відстежуємо кожного персонально, але більшість з них мали можливість перейти на загальну систему (оподаткування - УНІАН), і вони туди перейшли ... Багато змушені були перейти», - сказав він.

Усього ж на 1 липня ц.р. в Україні налічувалося 2,429 млн. підприємців, що на 41 тис. менше порівняно з даними на 1 липня 2010 року.