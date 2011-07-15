За 2010 рік дохід понад 1 млн. грн. задекларували понад 6 тис. осіб

За підсумками деклараційної кампанії за 2010 рік в Україні дохід вище 1 млн. грн. задекларували 6661 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби України (ДПСУ) Степан ДУСЯК.

За його словами, найбільше таких громадян у Києві (937), а також у Дніпропетровську, Донецьку та Харківській області. Найбільша сума задекларованого доходу перевищує 700 млн. грн.

«Мільярдерів немає», - констатував С. ДУСЯК.

За підсумками 2010 року громадяни задекларували в Україні 20,9 млрд. грн. доходів, що на 14,7%, або на 2,7 млрд. грн. більше порівняно з аналогічним показником 2009 року. «Це (зростання задекларованого доходу - УНІАН) був не самий оптимістичний варіант», - зазначив представник ДПСУ.

На 1 червня 2011 декларації про отримані у минулому році доходи надали 607,7 тис. громадян, що на 61,1 тис. більше, ніж у 2010 році. У той же час ДПСУ на сьогодні провела розрахунок за деклараціями 582,7 тис. громадян (95,9%).

Найбільші доходи, які декларують громадяни, - «традиційно інвестиційний прибуток, іноземні доходи, доходи нерезидентів, спадщина», - зазначив С. ДУСЯК.

За його словами, для отримання податкового кредиту декларації надали 183,4 тис. громадян, що на 4,4 тис. менше, ніж торік. «У нас збереглася тенденція до щорічного збільшення декларацій, які подаються до податкової служби. Вони почалися у 2005 році ... так ці темпи і ростуть. Нас поки що не задовольняє зменшення активності щодо подачі декларацій для отримання податкового кредиту ... Зараз кількість таких декларацій скоротилася до 183 тис. При цьому така тенденція (до скорочення) триває з року в рік», - говорить С. ДУСЯК.

До відшкодування сум з податкового кредиту на сьогодні нараховано 117,9 млн. грн.

С. ДУСЯК нагадав, що декларації за податковим кредитом будуть прийматися до 31 грудня.

Також він зазначив, що після закінчення деклараційної кампанії ДПСУ залучила до оподаткування понад 1,5 тис. громадян, серед яких 18 осіб, дохід яких у 2010 році склав більше 1 млн. грн. «Тільки цими 18 громадянами задекларовано майже 200 млн. грн. доходів», - повідомив він.

За минулий рік ДПСУ залучила до оподаткування майже 50 тис. громадян, які купили автомобілі через аукціони. Зокрема, незалежно від ціни покупки таких авто для них була проведена ринкова оцінка їх вартості для сплати відповідно до цього відповідних внесків до Пенсійного фонду. «Тобто експертна оцінка спеціальних служб, спеціальних фірм, які мають на це ліцензію, - ця сума бралася за основу. Вона не є найвищою, нижче ринкової, але вона в десятки разів вища за ту, якою користувалися продавці та покупці», - сказав С. ДУСЯК. Всього за такими деклараціями нараховано 26 млн. грн. до сплати.

Також ДПСУ залучила до оподаткування понад 16 тис. осіб, які здавали в оренду нерухоме майно.

Майже 1 млрд. грн. задекларували громадяни від отримання іноземних доходів. «Також ми залучили до оподаткування нерезидентів, громадян іноземних держав, які отримали доходи з походженням в Україні. Близько 300 млн. грн. вони задекларували свої доходи і заплатили податки в Україні», - зазначив С. ДУСЯК. Сума задекларованих доходів від інвестиційної діяльності у 2010 році склала 3,1 млрд. грн., зі спадщини - 2,7 млрд. грн.