ДПСУ скорочує розрив між прогнозними й фактичними показниками надходжень

Державна податкова служба України (ДПСУ) скорочує розрив між прогнозними й фактичними податковими надходженнями до бюджету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, про це заявив під час засідання колегії відомства заступник голови Державної податкової служби Олександр КЛИМЕНКО.

За його словами, в червні різниця між прогнозними даними й реальними надходженнями становила 8%, тоді як у травні це було 10%, у квітні – 19%.

«Ще ніхто й ніколи не зміг досягти стовідсоткової точності, але хотіти цього потрібно. Найближчим часом ми плануємо зробити ще декілька кроків для підвищення якості нашої відомчої аналітики», - зазначив А.КЛИМЕНКО.

«На початок року передбачалося недовиконання плану зі збору ПДВ й податку на прибуток. Але за підсумками п`яти місяців ц.р. ми маємо 5 млрд. грн. додаткових надходжень», - сказав він.

Заступник голови відомства також пообіцяв, що прогнозно-аналітичні групи в регіональних підрозділах ДПСУ посилюватимуться новими методиками й кваліфікованими кадрами.