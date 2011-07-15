ПДВ став доходним для держбюджету - Захарченко

Різниця між сплаченим до бюджету та відшкодованим податком на додану вартість (ПДВ) зросла вдвічі.

Про це сьогодні під час засідання колегії заявив голова Державної податкової служби України Віталій ЗАХАРЧЕНКО, повідомляє прес-служба ДПС.

За його словами, у другому кварталі розрив між нарахованим та заявленим до відшкодування податком на додану вартість становить 6,3 млрд. грн., тоді як на початку року цей показник був 3,3 млрд. грн.

«Обсяг експорту зріс майже у півтора рази, але заявки на відшкодування фактично залишились на рівні минулого року. Це говорить лише про масштаби зловживань, які мали місце у цій сфері. В історії української економіки були періоди, коли сальдо між сплатою та компенсацією ПДВ було майже нульовим – держава роздавала все, що збирала. Сьогодні ця ганебна практика припинена, і цей податок реально наповнює бюджет», - підкреслив В.ЗАХАРЧЕНКО.

На його думку, зростання «доходності» ПДВ для бюджету стало можливим через запровадження автоматичного відшкодування та посилення боротьби з тіньовим сектором і фіктивним підприємництвом.

«На наше щастя, ми домоглися того, що фірмам, які займалися тільки друком «липових» податкових накладних, існувати стає дедалі важче. Але, на жаль, такі махінатори досі є і продовжують наносити шкоду економіці. Наше завдання – повністю вивести з гри тих, хто виробляє для країни тільки папери з печатками», - зауважив голова ДПС України.