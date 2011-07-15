Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9960-7,9995 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,993/7,9950, на 12:00 дещо розширився спред 7,9970/7,9995. На час закриття торгів цінові рівні розширили спред 7,9960/7,9995 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2841/45, на 12:00 ціни повернулися до 0,2841/45. У Росії курс долар-рубль підвищився і на 12:00 встановився на рівні 28,1324 (0,0424).

На час закриття торгів ціни зафіксувалися 0,2843/46. У Росії курс долар-рубль знизився на ТОМ’і, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,1051 (-0,0049%).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4139/41, змінюючись у достатньо широкому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,3060/11,3105, на 12:00 ціни зафіксувалися 11,3058/11,3133.

На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH підвищилися 11,3135/ 11,3245.