Роздрібний товарооборот підприємств в Україні за півроку зріс на 15%

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, у січні-червні 2011 р. (у порівняльних цінах) зріс на 15% порівняно з січнем-червнем 2010 року і становив 153,57 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держкомстату, зростання обсягів роздрібного товарообороту за підсумками січня-червня 2011 р. зафіксовано в усіх областях України. При цьому найбільше зростання відзначено у Київській області – на 23,9% – до 7 млрд. 142,3 млн. грн., Черкаської області – на 20,7% – до 3 млрд. 136,6 млн. грн., Полтавської області – на 19,4% – до 3 млрд. 959,8 млн. грн.