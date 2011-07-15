Королевська: влада підриває стабільність гривні

Народний депутат, голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА (фракція «БЮТ-Батьківщина») вважає, що відсутність реакції на фундаментальні проблеми економіки з боку влади підриває стабільність національної валюти, результатом чого може стати обвал курсу гривні - при перших же серйозних коливаннях на зовнішніх ринках.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА в Мелітополі, коментуючи заяву віце-прем`єр-міністра з питань соціальної політики про те, що економіка України стрімко розвивається.

«Не «дерибаньте» держвласність між своїми, наведіть порядок у держзакупівлях, реально скоротіть кількість контролюючих органів. Це і є та реальна реформа, якої від уряду очікують в Україні і за її межами», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Численні зустрічі з промисловцями і підприємцями показують протилежну картину. Як і міжнародні рейтинги, які фактично виносять Україні вирок», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона навела дані про розмір негативного сальдо зовнішньої торгівлі України, яке за січень-травень 2011 р. досягло 4 млрд. 625,9 млн. дол. «Це - небезпечна економічна тенденція. І, попри те, що порівняно з минулим роком негативне сальдо зовнішньої торгівлі збільшилося в 2,3 разу (1 млрд. 981,4 млн. Дол. у січні-травні 2010 г), влада не реагує», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку голови парламентського комітету, на імпорт витрачаються не тільки експортні доходи, а й зарубіжні позики. «Владі доводиться молитися на кредити МВФ, які насправді тільки ускладнюють ситуацію. По-перше, збільшується валовий борг України, який уже досяг 120 млрд. дол. По-друге, здійснюється додатковий тиск на курс гривні під час розрахунків за позиками. Таким чином, торговий дефіцит зростає, держборг збільшується, а структура економіки при цьому залишається тим самим – сировинною і напівфабрикатною», - відзначає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«У всьому світі негативний торговий баланс «лікується» залученням інвестицій, які дозволяють відновити експортне виробництво, зробити його більш конкурентоспроможним, зрештою забезпечують привабливіше місце країни на світових ринках. А як ці інвестиції залучити, якщо дерегулювання залишається на папері, замість боротьби з тіньовою економікою відбувається боротьба за тіньові потоки, а замість боротьби з корупцією – її централізація? Якщо замість довгострокового плану дій, якому б повірили інвестори, продовжується життя з місяця в місяць в очікуванні наступної подачки?», - запитує Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова Комітету Верховної Ради пропонує свій рецепт лікування хвороби. «Не «дерибаньте» держвласність між своїми, наведіть порядок у держзакупівлях, реально скоротіть кількість контролюючих органів, мінімізуйте їх повноваження – тільки це стане тим сигналом, почувши який інвестори може й не ринуть до України, але почнуть до неї придивлятися. Це ж зніме колосальний «корупційний податок», який непосильним тягарем сьогодні лежить на вітчизняному бізнесі. Це і є та реальна реформа, якої від уряду очікують в Україні і за її межами», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.