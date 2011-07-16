Грищенко обговорив з прем’єр-міністром Грузії розвиток торговельно-економічних відносин

У м. Тбілісі у рамках офіційного візиту до Грузії голова Комітету міністрів Ради Європи, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО зустрівся з прем’єр-міністром Грузії Ніколозом ГІЛАУРІ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, сторони обмінялися думками щодо економічної ситуації в обох країнах та ходом реформ які реалізуються. К.ГРИЩЕНКО та Н.ГІЛАУРІ також обговорили комплекс питань пов’язаних із розвитком україно-грузинських торговельно-економічних відносин.

Сторони відзначили важливість проведення восени цього року Спільної міжурядової комісії, яка сприятиме поглибленню співпраці двох країн у багатьох сферах.

Під час зустрічі голова МЗС України та голова уряду Грузії обговорили перспективи співробітництва в транспортній, енергетичній та інших сферах, що становлять взаємний інтерес.