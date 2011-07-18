Комісія МС не розглядала пропозиції щодо співпраці у форматі «3+1» - джерело

В ході засідання комісії Митного союзу 15 липня пропозиції України щодо співпраці з МС у форматі «3 +1» не розглядалися.

Про це УНІАН повідомило джерело в структурах, пов'язаних з Митним союзом.

«Цього питання не було в порядку денному і воно не обговорювалося», - сказав співрозмовник агентства.

Крім того, за деякими даними, пропозиції України щодо співпраці з Митним союзом, передані російській стороні 8 липня по лінії МЗС, знаходяться в урядових структурах Росії і не надходили для розгляду в комісію Митного союзу.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня делегація України передала Росії пропозиції щодо співпраці України та Митного союзу у форматі "3 +1". Очікувалося, що вони будуть розглянуті на засіданні комісії МС 15 липня.

11 липня прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив, що російські і українські урядові експерти активно працюють над запропонованим варіантом співпраці України з Митним союзом за схемою "3 +1".

Разом з цим, 15 липня В. ПУТІН заявив, що поки невідомо, чи увійде України до Митного союзу, а потім у Економічний простір.

«Политическое руководство Украины, насколько я себе представляю, пока таких планов не вынашивает в практическом преломлении. Что это означает? Это означает, что три страны – Россия, Беларусь и Казахстан будут договариваться о том, как защищать свой внутренний рынок от продукции из третьих стран», - підкреслив він.

28 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3 +1».