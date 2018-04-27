Податкові нововведення - врозріз з деклараціями Кабміну

Кабінет міністрів продовжує «підчищати» розроблений ним же в минулому році Податковий кодекс. Чергову порцію нововведень, доповнень і змін на початку липня прийняв парламент. З одного боку, перманентний процес доопрацювання кодексу дійсно спрощує бюрократичні процедури, в яких потопає український бізнес, з іншого - вводяться норми, які повністю нівелюють декларації уряду про підтримку підприємництва.

Закон про внесення змін до Податкового кодексу (№ 8217) містить досить значимий пакет норм, чого не було зроблено з моменту прийняття ПК. Серед найбільш позитивних нововведень, які стосуються бізнесу, можна назвати такі: по-перше, передбачає списання податкових штрафних санкцій, пені та адміністративних стягнень, нарахованих з 1 січня 2011 року та несплачених до держбюджету, зокрема, за несвоєчасну подачу декларації з податку на доходи фізичних осіб і при сплаті пенсійних внесків.

Варто зазначити, що піти на подібні порушення платників податків змусили власне норми ПК, які серед іншого вимагали від роботодавців подання декларацій з податку на доходи працівників навіть в тому випадку, коли останні не отримували дохід. В результаті, в органах ДПСУ утворилися колосальні черги, податківці просто фізично не встигли прийняти всі декларації. Однак, згідно із законодавством, неподання цієї документації у встановлений термін є підставою для накладення штрафу. Таким чином, цією нормою Кабмін списав штрафи, які були нараховані з його ж вини.

По-друге, скасовані фактичні податкові перевірки фізосіб-підприємців, незареєстрованих платниками податку на додану вартість (ПДВ), а також юридичних осіб, що перебувають на спрощеній системі, які застосовують ставку єдиного податку 10%.

Крім того, встановлюється мораторій на здійснення заходів державного нагляду (контролю) з боку органів держвлади і місцевого самоврядування (КРУ, пожежний нагляд та ін.) Дозволяється проводити тільки позапланові перевірки дотримання санітарних вимог і на підставі скарг споживачів. Але підприємцям не варто особливо радіти. Дочитайте формулювання даної норми до кінця, і все стане ясно - обмеження діятимуть тільки до введення в дію закону про спрощену систему оподаткування.

По-третє, в законі чітко виписано, які документи повинні бути пред`явлені для проведення виїзної та фактичної перевірки. Відтепер посадові особи ДПСУ мають право приступити до такого аудиту тільки при наявності направлення. У ньому вказуються дата видачі, найменування органу державної податкової служби, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб`єкта (об`єкта), перевірка якого проводиться, мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка буде проводити перевірку. Крім того, платник податку має право вимагати копію наказу про проведення перевірки та службового посвідчення осіб, зазначених у направленні на проведення перевірки.

По-четверте, Податковий кодекс доповнено положенням, яке передбачає, що з платниками податків, що подають звітність в електронній формі, листування органів Державної податкової служби може здійснюватися за допомогою електронного зв`язку, в електронній формі з дотриманням вимог закону про електронний документообіг і електронний цифровий підпис. За запитом платника податків, що отримав документ в електронній формі, орган ДПСУ зобов`язаний видати йому відповідний документ у паперовій формі протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної вимоги (у письмовій або електронній формі). Встановлюється також, що достатнім підтвердженням автентичності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі в паперовій формі, або наявність електронного цифрового підпису платника податків.

Крім названих нововведень, законом № 8217 врегульовано значну кількість локальних норм, що полегшить життя підприємцям. Разом з тим, у ньому міститься ряд положень, які йдуть врозріз з деклараціями Кабміну про підтримку бізнесу.



Уряд, всупереч забороні змінювати ставки податків серед року, проштовхнув норму про збільшення з 1 серпня ставки збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства з 1% до 1,5%. Суми незначні, але це кричуще порушення демонструє повний нігілізм Кабміну щодо чинного законодавства.

Викликає подив і той факт, що з остаточного тексту закону була вилучена норма, відновлююча відшкодування ПДВ зернотрейдерам при експортних операціях. Подібне обмеження в принципі неприпустимо, тому що фактично уряд легально відбирає у підприємців їх оборотні кошти. Кабмін, дописавши це у ПК, прикривався декларацією про стимулювання експорту високотехнологічної продукції. Намір більш ніж благородний, але чому б не скасувати відшкодування ПДВ для експортерів руди, коксу, вугілля, електроенергії та сталевих напівфабрикатів. Очевидно, що на такі обмеження ніхто не піде. А в результаті маємо: поля «часто-густо» засіяно ріпаком, пшениця зустрічається від випадку до випадку. Хто ж буде нею займатися, якщо з боку уряду немає ні розуміння, ні підтримки? ..



Таким чином, переписування Податкового кодексу поки повністю відповідає його розробці - ряд норм зводять нанівець всі позитивні моменти. ПК досі не виконує своє ключове завдання - формування ефективного та прогнозованого фіскального простору.

Олексій Левицький (для УНІАН)