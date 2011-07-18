Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9955-7,9990 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зростанням котирувань - 7,9955 / 7,9990 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2834 / 0,2838, котирування по євро-гривні пішли вниз - 11,2255 / 11,2320. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати - 1,4017 / 1,4019 (п'ятниця - 1,4139 / 1,4141).

У п'ятницю Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD / UAH - 7,9790 / 7,9890.